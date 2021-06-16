Зеленський заявив, що очікує від зустрічі Байдена з Путіним «конкретики» та поділився своїми побоюваннями

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від зустрічі президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна конкретних домовленостей та рішень.
Про це президент заявив в інтервʼю журналістам міжнародних ЗМІ.
«Ми, Україна, хотіли б більш чітку позицію. Тому те, що ми бачимо, те, що лунає, — це така дипломатична підготовка до цієї зустрічі. Для мене найбільша проблема — а де конкретика? У всьому цьому кейсі [...] я ставлю на один рівень «Північний потік», саміт Байден — Путін, саміт НАТО, хоч за своєю вагою це різні речі. І я вважаю, що в цьому напрямі вочевидь не вистачає конкретики», — заявив президент.
При цьому Зеленський зазначив, що, на його думку, світові лідери побоюються розвʼязання найскладніших питань. «Остаточне розвʼязання цих питань я завжди пов’язував на рівні — хто відповідальний і коли. Мені здається, цієї конкретики не буде. Це мої побоювання [щодо результатів зустрічі Байдена з Путіним]», — підкреслив президент.
- Зустріч Путіна і Байдена відбудеться 16 червня у Швейцарії — за 2 дні після саміту НАТО. На переговорах лідерів країн супроводжуватимуть державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Байден заявляв, що планує обговорити питання України, зокрема скупчення російських військ біля кордону і в окупованому Криму.
- Також Байден попередить Путіна про неприпустимість порушення суверенітету інших країн і нагадає про наслідки таких дій.
- Байден відмовився від спільної пресконференції з Путіним за підсумками їхньої зустрічі в Женеві.
- У день переговорів Байдена із Путіним, 16 червня, посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова проведе зустріч у Державному департаменті США.