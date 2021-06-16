Глава наглядової ради «Нафтогазу» ініціювала відсторонення Вітренка через припис НАЗК

Голова наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Клер Споттісвуд ініціювала відсторонення голови правління Юрія Вітренка через припис Національної агенції з питань запобігання корупції (НАЗК).

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на її заяву, текст якої має агентство.

«Я скликала позачергове засідання наглядової ради, щоб обговорити відсторонення голови правління. З метою забезпечити дотримання високих стандартів належного корпоративного управління я вважаю, що таке відсторонення відповідає інтересам «Нафтогазу» й України», — заявила вона.

За словами Споттісвуд, після оприлюднення припису НАЗК вона обговорила ситуацію з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і главою Мін'юсту Денисом Малюською.