Глава наблюдательного совета «Нафтогаза» инициировала отстранение Витренко из-за предписания НАПК

Глава наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Клер Споттисвуд инициировала отстранение главы правления Юрия Витренко из-за предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на ее заявление, текстом которого располагает агентство.
«Я созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение главы правления. Чтобы обеспечить соблюдение высоких стандартов надлежащего корпоративного управления, я считаю, что такое отстранение соответствует интересам «Нафтогаза» и Украины», — заявила она.
По словам Споттисвуд, после обнародования предписания НАПК она обсудила ситуацию с премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой Минюста Денисом Малюськой.
«Премьер-министр Украины обязался принять окончательное решение, в частности решить вопрос о прекращении срока действия контракта с Юрием Витренко, как полагается, в течение 10 рабочих дней с 15 июня 2021 года», — добавила глава наблюдательного совета НАК.
Также Споттисвуд отметила, что Витренко отказался добровольно приостановить исполнение своих обязанностей на этот период и не провел ни одной консультации с членами правления или наблюдательного совета относительно своего решения обжаловать предписание НАПК.
- Ранее глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков издал предписание, согласно которому Кабинет министров должен отменить контракт с главой НАК «Нафтогаз Украины» Юрием Витренко.
- Новиков отметил, что после увольнения Витренко из Минэнерго прошло менее года до его назначения в «Нафтогаз». А это, по словам главы НАПК, нарушает законодательство.
- В НАК «Нафтогаз» и Министерстве юстиции заявили, что будут обжаловать предписание главы НАПК.
- Правительство 28 апреля уволило главу «Нафтогаза» Андрея Коболева и наблюдательный совет. До избрания нового состава правления его функции должен был выполнять действующий состав, но он подал в отставку. Причиной отставки главы и наблюдательного совета «Нафтогаза» правительство назвало их неудовлетворительную работу. В 2020 году компания не получила прибыли, наоборот — понесла убытки.
- Новым руководителем компании сроком на один год назначен Юрий Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.
- Госдепартамент США, а также страны «Большой семерки» отреагировали на увольнение Коболева, отметив необходимость уважения к корпоративному управлению.