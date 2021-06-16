Глава наблюдательного совета «Нафтогаза» инициировала отстранение Витренко из-за предписания НАПК

Глава наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Клер Споттисвуд инициировала отстранение главы правления Юрия Витренко из-за предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на ее заявление, текстом которого располагает агентство.

«Я созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение главы правления. Чтобы обеспечить соблюдение высоких стандартов надлежащего корпоративного управления, я считаю, что такое отстранение соответствует интересам «Нафтогаза» и Украины», — заявила она.

По словам Споттисвуд, после обнародования предписания НАПК она обсудила ситуацию с премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой Минюста Денисом Малюськой.