Мати опозиціонера Протасевича впевнена, що він взяв участь у брифінгу білоруського МЗС через «сильні погрози»

Мати білоруського опозиціонера Романа Протасевича Наталія впевнена, що участь її сина у брифінгу МЗС була вимушеною. Про це вона заявила Deutsche Welle.

Вона сказала, що дивилася відеозапис брифінгу і не бачила на обличчі сина слідів насильства, але зазначила, що «він виглядав пригніченим, нервово кліпав».

«Він надів на себе маску, щоб врятувати себе, а також життя своєї дівчини. Ясно, що йому дуже сильно погрожують», — зазначила Наталія Протасевич.