Мати опозиціонера Протасевича впевнена, що він взяв участь у брифінгу білоруського МЗС через «сильні погрози»

Мати білоруського опозиціонера Романа Протасевича Наталія впевнена, що участь її сина у брифінгу МЗС була вимушеною. Про це вона заявила Deutsche Welle.
Вона сказала, що дивилася відеозапис брифінгу і не бачила на обличчі сина слідів насильства, але зазначила, що «він виглядав пригніченим, нервово кліпав».
«Він надів на себе маску, щоб врятувати себе, а також життя своєї дівчини. Ясно, що йому дуже сильно погрожують», — зазначила Наталія Протасевич.
Зазначимо, що батьки Протасевича Наталя і Дмитро перебувають у Польщі. Раніше син назвав їх і свою дівчину — громадянку РФ Софію Сапегу — «справжніми заручниками ситуації».
Брифінг МЗС Білорусі відбувся 14 червня. На ньому Протасевич заявив, що його «ніхто не бив» і не примушував до співпраці зі слідством. «Це мій особистий вибір. Я усвідомлюю, якої шкоди я завдав державі», — сказав політвʼязень. Журналісти британської корпорації BBC із заходу пішли. Кореспондент Джон Фішер пояснив, що він не буде присутній на брифінгу , оскільки Протасевич «явно перебуває там з примусу».
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- 3 червня білоруський держканал ОНТ показав півторагодинне «інтервʼю» з Протасевичем. На фрагментах відео він публічно визнає свою «провину» в закликах до протестів у Білорусі та запевняє, що поважає самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, назвавши того «людиною зі сталевими яйцями».