Мать оппозиционера Протасевича уверена, что он участвовал в брифинге беларусского МИД из-за «сильных угроз»

Мать беларусского оппозиционера Романа Протасевича Наталья уверена, что участие ее сына в брифинге МИД была вынужденным. Об этом она заявила Deutsche Welle.

Она сказала, что смотрела видеозапись брифинга и не увидела на лице сына следов насилия, но отметила, что «он выглядел подавленным, нервно моргал».

«Он надел на себя маску, чтобы спасти себя, а также жизнь своей девушки. Ясно, что ему очень сильно угрожают», — отметила Наталья Протасевич.