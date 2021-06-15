Телеканал «1+1» відповів партії Порошенка: «Євросолідарність» стає схожою на ОПзЖ

Телеканал «1+1» випустив заяву, в якій вказав, що не проситиме вибачення у фракції «Європейська солідарність» і депутата Ірини Геращенко через словесну перепалку в ефірі програми «Право на владу».

«Телеканал «1+1» не має наміру приносити вибачення за чесне й об’єктивне викладення подій і неупереджену позицію, яка пролунала в ефірі програми. Натомість вимагаємо вибачень від членів «Європейської солідарності», які образили присутніх на ефірі гостей — воїнів АТО та волонтерів, назвавши їх «чорними політтехнологами», — зазначено в заяві.

Телеканал очікує на офіційне звернення «ЄС» у «відповідні органи» і готовий дати відповіді на «всі конструктивні запитання, якщо вони будуть озвучені».

Фракцію канал звинуватив у популізмі, підміні понять, маніпулюванні та схожості з партією «Опозиційна платформа — За життя».

«Примітно, що саме «Європейська солідарність» знайшла привід гучно оголосити бойкот телеканалу «1+1». Це відбулося після аналогічного рішення партії ОПзЖ, яка наразі ігнорує всі ефіри, де йдеться про «плівки Медведчука» [...]. На жаль, риторика і дії «ЄС» і ОПзЖ стають схожими», — йдеться в заяві.

Канал відкинув звинувачення в «медіакіллерстві» та прояві «сексизму» під час телеефіру.

Про який конфлікт йдеться?

У четвер, 10 червня, в ефірі телеканалу «1+1» вийшла програма «Право на владу», яка була присвячена «плівкам Медведчука».

«Слово сьогоднішнього вечора — «скотство», — заявила Наталія Мосейчук, цитуючи коментар лідера політсили «Європейська солідарність» Петра Порошенка про розслідування Дениса Бігуса.

Під час програми ведуча запитала в Ірини Геращенко, чому військовий Андрій Гречанов зателефонував матері лише після зустрічі з тодішнім президентом Петром Порошенком. Нардеп ухилилася від відповіді, натомість нагадала, що саме команда Порошенка звільнила 3 240 заручників і 70% території окупованого Донбасу.

Згодом Геращенко запропонувала Наталії Мосейчук та іншим журналістам «1+1» перерахувати чверть зарплати на купівлю квартир визволеним із полону українським військовим. Також вона запевнила, що готова віддати на це всю свою зарплату за місяць.

Після цього Геращенко заявила, що телеканал за останні два роки перестав випускати сюжети про українських військових.

«Те, що ви зараз пропонуєте, і те, на чому ви спекулюєте, називається скотство», — заявила Мосейчук і звинуватила Геращенко у брехні.

У відповідь депутатка сказала, що скотство — це «спекулювати на життях українців і кримських татар, які перебувають за ґратами у Криму і РФ».