Порошенко назвав розслідування Bihus.Info «зомбуванням населення та НЛП»

Експрезидент України Петро Порошенко назвав розслідування Bihus.Info про Віктора Медведчука зомбуванням населення та прикладом нейролінгвістичного програмування.
Про це він заявив в інтервʼю Валерію Калнишу на «Прямому».
«Я вважаю, що це є класний зразок не журналістики, а нейролінгвістичного програмування, точніше зомбування, яке немає нічого спільного з журналістикою», — наголосив експрезидент.
Також Порошенко дорікнув журналістам, що ті не дочекалися відповіді на свій запит та опублікували розслідування без його позиції. Мовляв, редакція подала запит, з проханням відповісти до 28-го числа, але не вказали, якого місяця.
Це перший обширний коментар циклу розслідувань, перший випуск якого вийшов 17 травня 2021 року.
- 8 червня видання Bihus.Info оприлюднило останню частину плівок нардепа та одного з лідерів ОПзЖ Віктора Медведчука. На них він влізає у перемовини Росії та України щодо газу, домовляється про поставки електрики в анексований Крим та лише трохи торкається питання полонених.
- Це не перші записи розмов нібито Віктора Медведчука з російськими чиновниками, які оприлюднені у ЗМІ. Раніше публікували розмови з експомічником президента Росії Владиславом Сурковим та президентом оператора магістральних нафтопроводів Росії «Транснефть» Миколою Токарєвим.