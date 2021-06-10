Порошенко назвал расследование Bihus.Info «зомбированием населения и НЛП»

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал расследование Bihus.Info о Викторе Медведчуке зомбированием населения и примером нейролингвистического программирования.
Об этом он заявил в интервью Валерию Калнышу на «Прямом».
«Я считаю, что это классный образец не журналистики, а нейролингвистического программирования, точнее зомбирования, которое не имеет ничего общего с журналистикой», - отметил экс-президент.
Также Порошенко упрекнул журналистов в том, что те не дождались ответа на свой запрос и опубликовали расследование без его позиции. Мол, редакция подала запрос с просьбой ответить до 28-го числа, но не указали, какого месяца.
Это первый обширный комментарий цикла расследований, первый выпуск которого вышел 17 мая 2021 года.
- 8 июня издание Bihus.Info обнародовало последнюю часть пленок нардепа и одного из лидеров ОПзЖ Виктора Медведчука. На них он вмешивается в переговоры России и Украины по газу, договаривается о поставках электричества в аннексированный Крым и вскользь обсуждает вопрос пленных.
- Это не первые записи разговоров якобы Виктора Медведчука с российскими чиновниками, которые обнародовали СМИ. Ранее публиковали разговор с экс-помощником президента России Владиславом Сурковым и президентом оператора магистральных нефтепроводов России «Транснефть» Николаем Токаревым.