Bihus.Info опублікували всі 36 годин записів «плівок Медведчука»

Журналісти-розслідувачі з проєкту Bihus.Info опублікували усі 36 годин записів розмов лідера партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медвечука.

Три частини 12-ти годинних записів оприлюднені на каналі Bihus.Info.

На плівках є записи його розмов з високопоставленими чиновниками Кремля і так званими представниками невизнаних республік «ДНР» та «ЛНР».

«Ці зписи робили українські спецслужби. Доводити це вже не має сенсу, бо СБУ, Офіс генпрокурора і НАБУ це вже сказали. А робили вони це в рамках масштабної спецоперації з 2014-го року. Кажу «спецслужби», бо, наскільки я розумію, що участь в цьому брали дуже багато служб і слухали вони усіх, до кого змогли дотягнутись», — вважає керівник проєкту Денис Бігус і додає, що записували не тільки Медведчука, а й терористів, які спілкувалися з Росією.

Також Бігус наголосив, що випуск плівок не був приурочений до будь-якої дати чи події, а готувався тоді, коли тема Медведчука була на слуху через суд.