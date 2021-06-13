Bihus.Info опублікували всі 36 годин записів «плівок Медведчука»

Журналісти-розслідувачі з проєкту Bihus.Info опублікували усі 36 годин записів розмов лідера партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медвечука.
Три частини 12-ти годинних записів оприлюднені на каналі Bihus.Info.
На плівках є записи його розмов з високопоставленими чиновниками Кремля і так званими представниками невизнаних республік «ДНР» та «ЛНР».
«Ці зписи робили українські спецслужби. Доводити це вже не має сенсу, бо СБУ, Офіс генпрокурора і НАБУ це вже сказали. А робили вони це в рамках масштабної спецоперації з 2014-го року. Кажу «спецслужби», бо, наскільки я розумію, що участь в цьому брали дуже багато служб і слухали вони усіх, до кого змогли дотягнутись», — вважає керівник проєкту Денис Бігус і додає, що записували не тільки Медведчука, а й терористів, які спілкувалися з Росією.
Також Бігус наголосив, що випуск плівок не був приурочений до будь-якої дати чи події, а готувався тоді, коли тема Медведчука була на слуху через суд.
- 8 червня видання Bihus.Info оприлюднило останню частину плівок нардепа та одного з лідерів ОПзЖ Віктора Медведчука. На них він влізає у перемовини Росії та України щодо газу, домовляється про поставки електрики в анексований Крим та лише трохи торкається питання полонених.
- Раніше журналісти ще публікували розмови Медведчука з експомічником президента Росії Владиславом Сурковим та президентом оператора магістральних нафтопроводів Росії «Транснефть» Миколою Токарєвим.