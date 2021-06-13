Bihus.Info опубликовали все 36 часов записей «пленок Медведчука»

Журналисты-расследователи из проекта Bihus.Info опубликовали все 36 часов записей разговоров лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медвечука.
Три части 12-часовых записей обнародованы на канале Bihus.Info.
На пленках есть записи его разговоров с высокопоставленными чиновниками Кремля и так называемыми представителями непризнанных республик «ДНР» и «ЛНР».
«Эти зписы делали украинские спецслужбы. Доказывать это уже не имеет смысла, потому что СБУ Офис генпрокурора и НАБУ уже все сказали. А делали они это в рамках масштабной спецоперации с 2014-го года. Говорю «спецслужбы», поскольку, насколько я понимаю, что участие в этом принимали очень много служб и слушали всех, к кому смогли дотянуться », — считает руководитель проекта Денис Бигус и добавляет, что записывали не только Медведчука, но и террористов, которые общались с Россией.
Также Бигус подчеркнул, что выпуск пленок ни был приурочен к любой дате или событию, а готовился тогда, когда тема Медведчука была на слуху из-за суда.
- 8 июня издание Bihus.Info обнародовало последнюю часть пленок нардепа и одного из лидеров ОПзЖ Виктора Медведчука. На них он вмешивается в переговоры России и Украины по газу, договаривается о поставках электричества в аннексированный Крым и вскользь обсуждает вопрос пленных.
- Ранее журналисты также публиковали разговор Медведчука с экс-помощником президента России Владиславом Сурковым и президентом оператора магистральных нефтепроводов России «Транснефть» Николаем Токаревым.