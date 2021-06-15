«Європейська солідарність» звинуватила «1+1» у проросійській пропаганді та медіакілерстві й оголосила бойкот телеканалу

Фракція «Європейська солідарність» оголосила бойкот телеканалу «1+1», звинувативши його в «маніпуляції, сексизмі, поширенні проросійських меседжів і медіакілерстві» після суперечки нардепа Ірини Геращенко та ведучої Наталії Мосейчук у прямому ефірі. Про це заявили у пресслужбі політсили. «Ганебне дійство, що відбулося минулого четверга [10 червня] на каналі Зеленського, Медведчука і Коломойського 1+1 «Право на владу» — це була замовна інформаційна атака на команду п’ятого президента України Петра Порошенка. Вона мала відверто проросійський характер, адже повторювала кремлівську пропаганду. [...] Для нас висновок однозначний — тотальний бойкот 1+1 до моменту визнання ними власних помилок і публічних вибачень перед Іриною Геращенко», — заявила народна депутатка Марія Іонова. За її словами, Ірина Геращенко зазнала атаки «не тільки як професіонал, а й як жінка і мати».

Водночас нардепка Вікторія Сюмар закликала Службу безпеки України перевірити канал, бо в програмі було «дуже багато російських наративів». «Там були цитати і відео з російських телеканалів, де російські агенти принижували українських військовополонених. [...] Такі маніпуляції насправді шкодять країні, тому що покликані вони не з’ясовувати правду, не давати людям інформацію, а виконувати політичні замовлення від Офісу президента з вулиці Банкової щодо того, як розправлятися із своїми політичними опонентами, з ключовою опозиційною силою «Європейська солідарність», — додала вона і зазначила, що нині «це пропагандистське шоу від влади і абсолютно владний канал». Окрім цього, Сюмар назвала інших учасників програми «натовпом шакалів, які намагалися чим болючіше вкусити», а також звинуватила їх у маніпуляції інформації та оприлюдненні «відвертої брехні під режисуванням ведучої». Про який конфлікт йдеться? У четвер, 10 червня, в ефірі телеканалу «1+1» вийшла програма «Право на владу», яка була присвячена «плівкам Медведчука». «Слово сьогоднішнього вечора — «скотство», — заявила Наталія Мосейчук, цитуючи коментар лідера політсили «Європейська солідарність» Петра Порошенка щодо розслідування Дениса Бігуса. Під час токшоу ведуча запитала в Ірини Геращенко, чому військовий Андрій Гречанов зателефонував матері лише після зустрічі з тодішнім президентом Петром Порошенком. Нардеп ухилилася від відповіді, натомість нагадавши, що саме команда Порошенка звільнила 3 240 заручників і 70% території окупованого Донбасу.