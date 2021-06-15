«Европейская солидарность» обвинила «1+1» в пророссийской пропаганде и медиакиллерстве и объявила бойкот телеканалу

Фракция «Европейская солидарность» объявила бойкот телеканалу «1+1», обвинив его в «манипуляции, сексизме, распространении пророссийских месседжей и медиакиллерстве» после стычки нардепа Ирины Геращенко и ведущей Натальи Мосейчук в прямом эфире. Об этом заявили в пресс-службе политсилы. «Позорное действо, которое состоялось в прошлый четверг [10 июня] на канале Зеленского, Медведчука и Коломойского 1 + 1 «Право на власть» — это была заказная информационная атака на команду пятого президента Украины Петра Порошенко. Она носила откровенно пророссийский характер, ведь повторяла кремлевскую пропаганду. [...] Для нас вывод однозначный — тотальный бойкот 1+1 до момента признания ими ошибок и публичных извинений перед Ириной Геращенко», — заявила народный депутат Мария Ионова. По ее словам, Ирина Геращенко подверглась атаке «не только как профессионал, но и как женщина и мать».

В то же время нардеп Виктория Сюмар призвала Службу безопасности Украины проверить канал, потому что в программе было «очень много российских нарративов». «Там были цитаты и видео с российских телеканалов, где российские агенты унижали украинских военнопленных. [...] Такие манипуляции на самом деле вредят стране, так как призваны они не выяснять правду, не давать людям информацию, а выполнять политические заказы от Офиса президента на улице Банковой о том, как расправляться со своими политическими оппонентами, с ключевой оппозиционной силой «Европейская солидарность», — добавила она и отметила, что сейчас «это пропагандистское шоу от власти и совершенно властный канал». Кроме этого, Сюмар назвала других участников программы «толпой шакалов, которые пытались чем больнее укусить», а также обвинила их в манипуляции информации и обнародовании «откровенной лжи под режиссированием ведущей». О каком конфликте идет речь? В четверг, 10 июня, в эфире телеканала «1+1» вышла программа «Право на власть», которая была посвящена «пленкам Медведчука». «Слово сегодняшнего вечера — «скотство», — заявила Наталья Мосейчук, цитируя комментарий лидера политсилы «Европейская солидарность» Петра Порошенко относительно расследования Дениса Бигуса. Во время ток-шоу ведущая спросила у Ирины Геращенко, почему военный Андрей Гречанов позвонил матери только после встречи с тогдашним президентом Петром Порошенко. Нардеп уклонилась от ответа, однако напомнила, что именно команда Порошенко освободила 3 240 заложников и 70% территории оккупированного Донбасса.