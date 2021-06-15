Сейм Польщі ухвалив резолюцію проти будівництва «Північного потоку — 2»

«Сейм Польщі на знак солідарності із сусідами з Центральної Європи закликає Європейський союз і його держави-члени, в тому числі, перш за все, ФРН, як союзника по НАТО і партнера в ЄС для відмови від будь-якої підтримки реалізації проєкту газопроводу «Північний потік — 2», — сказано в прийнятій резолюції.

За резолюцію проголосували 452 депутати, проти був лише один.

Сейм Польщі ухвалив резолюцію проти будівництва російського газопроводу «Північний потік — 2», яка закликає Євросоюз і НАТО прийняти кроки для зупинки запуску «труби».

У документі згадані військовий тиск Росії на Україну і загроза біля кордонів ЄС. «Йдучи на відмову від транзиту газу через Україну, Росії відкриється шлях до широкомасштабного військового наступу на Україну без ризику переривання транзиту», — наголошується в документі.

Польські депутати закликали США розширювати і підтримувати санкції проти всіх компаній, які беруть участь в будівництві газопроводу.