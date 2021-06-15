Сейм Польши принял резолюцию против строительства «Северного потока — 2»

«Сейм Польши в знак солидарности с соседями из Центральной Европы призывает Европейский союз и его государства-члены, в том числе, прежде всего, ФРГ, в качестве союзника по НАТО и партнера в ЕС для отказа от какой-либо поддержки реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», — сказано в принятой резолюции.

За резолюцию проголосовали 452 депутата, против был только один.

Сейм Польши принял резолюцию против строительства российского газопровода «Северный поток — 2», которая призывает Евросоюз и НАТО принять шаги для остановки запуска «трубы».

В документе упомянуты военное давление России на Украину и угроза у границ ЕС. «Делая отказ от транзита газа через Украину, России откроется путь к широкомасштабному военному наступлению на Украину без риска прерывания транзита», — отмечается в документе.

Польские депутаты призвали США расширять и поддерживать санкции против всех компаний, которые участвуют в строительстве газопровода.