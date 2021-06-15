Ізраїль дозволив вʼїзд українцям. Названі умови

Ізраїль відкрив свої кордони для українців. В країні вже скасували масковий режим через успішну кампанію з вакцинації і зняли більшість карантинних обмежень.
Посольство України в Ізраїлі опублікувало низку умов для вʼїзду в країну.
Громадяни України повинні заздалегідь подати заявку на вʼїзд через ізраїльські дипломатичні або консульські установи за місцем проживання або в Управління з питань народонаселення та імміграції.
Вʼїзд буде дозволений тільки за наявності негативного тесту на коронавірус, який зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття. Уже в Ізраїлі необхідно пройти додатковий ПЛР-тест (80 шекелів при онлайн-реєстрації або 100 шекелів при реєстрації в аеропорту). Ця вимога також поширюється на тих, хто має сертифікат про вакцинацію або документ про одужання від COVID-19.
У виняткових випадках українці можуть подати заявку на отримання дозволу на вʼїзд без ПЛР-тесту за цим посиланням.
Українцям також потрібен буде страховий поліс, що покриває витрати у разі захворювання на COVID-19.
Після отримання дозволу на вʼїзд потрібно заповнити відповідну декларацію. «Декларація повинна бути заповнена не більше ніж за 24 години до рейсу. У декларації пасажир надає свої особисті дані, медичні відомості, а також докладну інформацію про місце самоізоляції в Ізраїлі», — повідомляють у посольстві.
Усі міжнародні пасажири повинні пройти самоізоляцію (14 або 10 днів), за умови, що пасажир матиме два негативні ПЛР-тести. Вакцинованим з довідкою і тим, хто перехворів, самоізоляція не потрібна.
«Медичну декларацію, дозвіл на вʼїзд в країну, результати тесту на COVID-19 і інші документи потрібно роздрукувати і мати при собі для предʼявлення компетентним органам Ізраїлю», — уточнюють у посольстві.
- Уряд Ізраїлю з 14 червня скасував заборону для своїх громадян на поїздки в Україну, Туреччину та Ефіопію. Рішення прийнято у звʼязку з поліпшенням ситуації із коронавірусом у зазначених державах.
- Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко говорив, що зниження рівня захворюваності на коронавірус в Україні вже цього літа дозволить відкрити кордони Євросоюзу для українських туристів.