Ізраїль дозволив вʼїзд українцям. Названі умови

Ізраїль відкрив свої кордони для українців. В країні вже скасували масковий режим через успішну кампанію з вакцинації і зняли більшість карантинних обмежень.

Посольство України в Ізраїлі опублікувало низку умов для вʼїзду в країну.

Громадяни України повинні заздалегідь подати заявку на вʼїзд через ізраїльські дипломатичні або консульські установи за місцем проживання або в Управління з питань народонаселення та імміграції.

Вʼїзд буде дозволений тільки за наявності негативного тесту на коронавірус, який зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття. Уже в Ізраїлі необхідно пройти додатковий ПЛР-тест (80 шекелів при онлайн-реєстрації або 100 шекелів при реєстрації в аеропорту). Ця вимога також поширюється на тих, хто має сертифікат про вакцинацію або документ про одужання від COVID-19.

У виняткових випадках українці можуть подати заявку на отримання дозволу на вʼїзд без ПЛР-тесту за цим посиланням.

Українцям також потрібен буде страховий поліс, що покриває витрати у разі захворювання на COVID-19.