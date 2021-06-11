Ізраїль скасовує заборону на поїздки в Україну через зниження ризику коронавірусу

Уряд Ізраїлю з 14 червня скасовує заборону для своїх громадян на поїздки в Україну, Туреччину та Ефіопію.
Про це пише The Times of Israel.
Зазначено, що рішення прийнято у звʼязку з поліпшенням ситуації із коронавірусом у зазначених державах, і Ізраїль на початку наступного місяця планує дозволяти вакцинованим іноземним туристам відвідувати країну.
Ізраїльтянам для виїзду в одну з вищевказаних країн потрібно буде подати запит до Комітету з особливих ситуацій. Всім, хто повертається, включаючи вакцинованих, доведеться йти на 14-денний карантин.
- У квітні Ізраїль скасував обовʼязкове носіння масок на вулиці, а з 1 червня зняв всі карантинні обмеження, зокрема на збори, і більше не вимагає доказів вакцинації для пропуску в певні місця.
- 15 червня в Ізраїлі повинні скасувати заборону на носіння маски в приміщеннях, хоча правило може залишатися в силі у лікарнях, будинках для людей похилого віку та школах.