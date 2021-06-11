Израиль отменяет запрет на поездки в Украину из-за снижения риска коронавируса

Правительство Израиля с 14 июня отменяет запрет для своих граждан на поездки в Украину, Турцию и Эфиопию.
Об этом пишет The Times of Israel.
Указано, что решение принято в связи с улучшением ситуации с коронавирусом в указанных государствах, и Израиль в начале следующего месяца планирует разрешить вакцинированным иностранным туристам посещать страну.
Израильтянам для выезда в одну из вышеуказанных стран нужно будет подать запрос в Комитет по особым ситуациям. Всем, кто возвращается, включая вакцинированных, придется идти на 14-дневный карантин.
- В апреле Израиль отменил обязательное ношение масок на улице, а с 1 июня снял все карантинные ограничения, в частности на собрания, и не требует доказательств вакцинации для пропуска в определенные места. В стране из 9 млн граждан полностью вакцинированы более 5 млн жителей.
- 15 июня в Израиле должны отменить запрет на ношение маски в помещениях, хотя правило может оставаться в силе в больницах, домах престарелых и школах.