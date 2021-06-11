Израиль отменяет запрет на поездки в Украину из-за снижения риска коронавируса

Правительство Израиля с 14 июня отменяет запрет для своих граждан на поездки в Украину, Турцию и Эфиопию.

Об этом пишет The Times of Israel.

Указано, что решение принято в связи с улучшением ситуации с коронавирусом в указанных государствах, и Израиль в начале следующего месяца планирует разрешить вакцинированным иностранным туристам посещать страну.

Израильтянам для выезда в одну из вышеуказанных стран нужно будет подать запрос в Комитет по особым ситуациям. Всем, кто возвращается, включая вакцинированных, придется идти на 14-дневный карантин.