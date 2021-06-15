Израиль разрешил въезд украинцам. Названы условия

Израиль открыл свои границы для украинцев. В стране уже отменили масочный режим из-за успешной кампании по вакцинации и сняли большинство карантинных ограничений.

Посольство Украины в Израиле опубликовало ряд условий для въезда в страну.

Граждане Украины должны заранее подать заявку на въезд через израильское дипломатическое или консульское учреждение по месту жительства или в Управление по вопросам народонаселения и иммиграции.

Въезд будет разрешен только при наличии отрицательного теста на коронавирус, который сделан не позднее, чем за 72 часа до прибытия. Уже в Израиле необходимо пройти дополнительный ПЦР-тест (80 шекелей при онлайн-регистрации или 100 шекелей при регистрации в аэропорту). Это требование также распространяется на тех, кто имеет сертификат о вакцинации или документ о выздоровлении от COVID-19.

В исключительных случаях украинцы могут подать заявку на получение разрешения на въезд без ПЦР-теста по этой ссылке.

Украинцам также нужен будет страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания COVID-19.