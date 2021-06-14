Генсек НАТО Столтенберг назвав непрямі докази причетності Росії до примусової посадки літака Ryanair у Мінську

Реакція Росії на примусову посадку літака Ryanair режимом Лукашенка в Мінську є непрямим доказом причетності Кремля до цього інциденту, вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Про це він сказав в інтервʼю Times Radio.
Також генсек зазначив, що така «стримана» ракція Росії свідчить про її тісну співпрацю з Білоруссю в обороні повітряного простору.
«Ми знаємо, що Білорусь і Росія дуже тісно співпрацюють майже в усіх сферах, зокрема й в обороні повітряного простору. По-друге, Росія — одна з небагатьох країн, яка не визнала абсолютно неприйнятним факт посадки літака», — сказав генсек, відповідаючи на запитання про можливу причетність Росії до інциденту.
Посадку літака він назвав не лише порушенням правил повітряного простору, але й «атакою на демократичну опозицію Білорусі».
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- 3 червня білоруський держканал ОНТ показав півторагодинне «інтервʼю» з Протасевичем. На фрагментах відео він публічно визнає свою «провину» в закликах до протестів у Білорусі та запевняє, що поважає самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, назвавши того «людиною зі сталевими яйцями».