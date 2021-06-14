Генсек НАТО Столтенберг назвав непрямі докази причетності Росії до примусової посадки літака Ryanair у Мінську

Реакція Росії на примусову посадку літака Ryanair режимом Лукашенка в Мінську є непрямим доказом причетності Кремля до цього інциденту, вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Про це він сказав в інтервʼю Times Radio.

Також генсек зазначив, що така «стримана» ракція Росії свідчить про її тісну співпрацю з Білоруссю в обороні повітряного простору.

«Ми знаємо, що Білорусь і Росія дуже тісно співпрацюють майже в усіх сферах, зокрема й в обороні повітряного простору. По-друге, Росія — одна з небагатьох країн, яка не визнала абсолютно неприйнятним факт посадки літака», — сказав генсек, відповідаючи на запитання про можливу причетність Росії до інциденту.