У Мінську суд відхилив скаргу дівчини Протасевича на затримання

У Білорусі суд Партизанського району Мінська не задовольнив скаргу громадянки Росії Софії Сапеги на затримання — вона дівчина також затриманого опозиціонера та колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.
Про це повідомляє РИА.
Розгляд відбувався у закритому режимі, Сапеги на засіданні не було, тільки адвокат.
Нагадаємо, Сапезі інкримінують три статті, в тому числі розпалювання соціальної ворожнечі, за що їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Білоруський провладний Telegram-канал 25 травня опублікував відео з нею, де вона говорить, що є редактором Telegram-каналу «Черная книга Беларуси», «який публікує особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ».
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- 3 червня білоруський держканал ОНТ показав півторагодинне «інтервʼю» з Протасевичем. На фрагментах відео він публічно визнає свою «провину» в закликах до протестів у Білорусі та запевняє, що поважає самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, назвавши того «людиною зі сталевими яйцями».