У Мінську суд відхилив скаргу дівчини Протасевича на затримання

У Білорусі суд Партизанського району Мінська не задовольнив скаргу громадянки Росії Софії Сапеги на затримання — вона дівчина також затриманого опозиціонера та колишнього головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Про це повідомляє РИА.

Розгляд відбувався у закритому режимі, Сапеги на засіданні не було, тільки адвокат.