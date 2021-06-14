В Минске суд отклонил жалобу девушки Протасевича на задержание

В Беларуси суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу гражданки России Софии Сапеги на задержание — она девушка также задержанного оппозиционера и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Об этом сообщает РИА.

Рассмотрение проходило в закрытом режиме, Сапеги на заседании не было, только адвокат.