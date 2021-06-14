В Минске суд отклонил жалобу девушки Протасевича на задержание

В Беларуси суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу гражданки России Софии Сапеги на задержание — она девушка также задержанного оппозиционера и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
Об этом сообщает РИА.
Рассмотрение проходило в закрытом режиме, Сапеги на заседании не было, только адвокат.
Напомним, Сапеге инкриминируют три статьи, в том числе разжигание социальной розни, за что ей грозит до 12 лет лишения свободы. Беларусский провластный Telegram-канал 25 мая опубликовал видео с ней, где она говорит, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», «который публикует личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел».
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 3 июня беларусский госканал ОНТ показал 1,5-часовое «интервью» с Протасевичем. На фрагментах видео он публично признает свою «вину» в призывах к протестам в Беларуси и уверяет, что уважает самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, назвав того «человеком со стальными яйцами».