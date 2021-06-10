США розраховують, що після саміту Путіна та Байдена посли повернуться до Вашингтона і Москви

У США розраховують, що після зустрічі президентів Джо Байдена та Володимира Путіна, посли обох країн повернуться до Вашингтона і Москви.
Про це повідомив речник Держдепу Нед Прайс.
«У нас є всі очікування того, що [посол] повернеться в Москву в найближчі тижні», — сказав він.
Перед тим видання CNN з посиланням на власні джерела зазначило, що у Білому домі розраховують домовитися з Путіним про повернення послів обох країн.
- Відносини Росії та США загострилися після інтервʼю Байдена телеканалу ABC. На запитання про те, чи є президент Росії вбивцею, Байден відповів ствердно. Після цього МЗС викликало посла Росії у США Анатолія Антонова в Москву для консультацій.
- 15 квітня в Білому домі офіційно оголосили, що запроваджують нові санкції проти російських компаній та осіб, а також висилають зі США 10 дипломатів. Санкції ввели через кібератаки на американські установи, окупацію Криму та втручання у вибори у США. Наступного дня Кремль порадив послу США в Росії Джону Саллівану поїхати до Вашингтону для консультацій.