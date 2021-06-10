США рассчитывают, что после саммита Путина и Байдена послы вернутся в Вашингтон и Москву

В США рассчитывают, что после встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина, послы обеих стран вернутся в Вашингтон и Москву.
Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.
«У нас есть все ожидания того, что [посол] вернется в Москву в ближайшие недели», — сказал он.
Перед тем издание CNN со ссылкой на собственные источники отметило, что в Белом доме рассчитывают договориться с Путиным о возвращении послов обеих стран.
- Отношения России и США обострились после интервью Байдена телеканалу ABC. На вопрос о том, является ли президент России убийцей, Байден ответил утвердительно. После этого МИД вызвал посла России в США Анатолия Антонова в Москву для консультаций.
- 15 апреля в Белом доме официально объявили, что вводят новые санкции против российских компаний и лиц, а также высылают из США 10 дипломатов. Санкции ввели из-за кибератак на американские учреждения, оккупации Крыма и вмешательства в выборы в США. На следующий день Кремль посоветовал послу США в России Джону Салливану поехать в Вашингтон для консультаций.