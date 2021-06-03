Нардепи ухвалили постанову про пожежі в Луганській області та вимагають звільнити голову ОДА

Також нардепи пропонують Кабміну невідкладно розробити порядок надання допомоги особам, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій, а також подати до Ради відповідний законопроєкт.

«Парламент звертається до президента України, Кабінету Міністрів з пропозицією ініціювати питання звільнення голови Луганської обласної державної адміністрації — керівника обласної військово-цивільної адміністрації та керівника військово-цивільної адміністрації м.Сєвєродонецьк Луганської області займаних посад», — йдеться у повідомленні.

Про це пише пресслужба парламенту.

Верховна Рада ухвалила звіт тимчасової слідчої комісії щодо причин масових лісових пожеж у Луганській області та вимагає звільнити голову Луганської ОДА Сергія Гайдая.

Парламент рекомендував уряду перепідпорядкувати Державну службу з надзвичайних ситуацій безпосередньо прем’єру, або навіть виокремити її в окреме міністерство.

«Також Верховна Рада звертає увагу Генерального прокурора на розпорошення серед різних органів досудового розслідування кримінальних проваджень за фактами масштабних лісових пожеж на території Луганської області у 2020 році, неналежне розслідування цих справ», — йдеться у звіті.