Нардепы приняли постановление о пожарах в Луганской области и требуют уволить главу ОГА

Верховная Рада приняла отчет временной следственной комиссии о причинах массовых лесных пожаров в Луганской области и требует уволить главу Луганской ОГА Сергея Гайдая.

Об этом пишет пресс-служба парламента.

«Парламент обращается к президенту Украины, Кабинету Министров с предложением инициировать вопрос увольнения председателя Луганской областной государственной администрации — руководителя областной военно-гражданской администрации и руководителя военно-гражданской администрации г. Северодонецк Луганской области с занимаемых должностей», — говорится в сообщении.

Также нардепы предлагают Кабмину безотлагательно разработать порядок оказания помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, а также подать в Раду соответствующий законопроект.