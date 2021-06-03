Нардеп Железняк: «Голос» розробить альтернативний президентському законопроєкт про деолігархізацію

У партії «Голос» планують розробити альтернативний президентському законопроєкт про деолігархізацію.

Про це заявив глава парламентської фракції Ярослав Железняк у коментарі Інтерфакс-Україна.

«Голос» готуватиме альтернативний текст до того, що ми побачили. Справді, це [президентський законопроєкт] не відповідає жодним вимогам для того, щоб боротися з олігархами, і, чесно кажучи, не відповідає навіть просто вимогам нормотворчості», — вважає Железняк.

Нардеп розкритикував документ, заявивши, що «вийшла така сама профанація, як це було із законом, наприклад, про імпічмент президента».

Железняк зробив свою заяву після оприлюднення тексту законопроєкту про деолігархізацію, який напередодні подав президент Володимир Зеленський.

Що передбачає законопроєкт президента?

Визначати, хто є олігархом, буде Рада національної безпеки і оборони (РНБО). Щоб людину визнали олігархом, вона повинна відповідати трьом із чотирьох критеріїв: брати участь у політичному житті; мати значний вплив на ЗМІ; бути кінцевим бенефіціарним власником монополії; вартість її активів має перевищувати $80 мільйонів.

РНБО вноситиме олігархів у відповідний реєстр, доступ до якого буде публічним. Виключатиме з цього реєстру теж РНБО.

Офіційні особи у випадку розмови чи зустрічі з олігархом або його представником будуть зобовʼязані подати декларацію про контакти.

Закон щодо олігархів після набуття чинності діятиме 10 років.