Колишня заступниця очільника МЗС Зеркаль звинуватила ексспецпредставника США Волкера у лобіюванні «Північного потоку—2». Той заперечив

Колишня заступниця міністра закордонних справ Лана Зеркаль звинуватила ексспецпредставника Держдепу США щодо України Курта Волкера у лобіюванні будівництва російського газопроводу «Північний потік—2». Той заперечує і запевняє, що є противником цього проєкту.
Відповідну заяву Зеркаль зробила в інтерв’ю «Європейській правді».
Вона розповідала про те, що у США працюють російські лобісти, які прагнуть домогтися відмови Штатів від санкцій та добудови газопроводу. Водночас з боку України також працювали відповідні лобісти, які переконували американських політиків про необхідність запроваджувати ще жорсткіші санкції проти «Північного потоку—2». Зеркаль повідомила, що саме Волкер працює на лобістську компанію, якій платить Росія.
«Усі побачили, що він працює на лобістську компанію, яка представляє інтереси «Північного потоку—2». І задалися питанням: «А що він робив в Україні? А чи не приїжджав він вмовляти нас відмовитися від боротьби проти «Північного потоку—2»?» — зазначила вона.
Водночас сам Волкер заперечив усе. Він заявив, що здивований такими заявами, адже завжди був противником добудови «Північного потоку—2».
«Моє ставлення до «Північного потоку» добре відоме і має вдосталь підтверджень: я є противником цього проєкту. Я говорив про це в інтерв’ю, про це йдеться у письмових документах тощо», — запевнив він.
Але Волкер визнав, що дійсно працює на компанію, яка була найнята росіянами для лобіювання газопроводу.
«Компанія Nord Stream-2 справді найняла для представництва її інтересів у Вашингтоні компанію BGR group, де я працюю старшим радником, але я до цієї діяльності не долучений, що можна перевірити — ви знаєте, що в США є суворі правила реєстрації лобістської діяльності», — підкреслив американський дипломат.
- Компанія Nord Stream 2 AG заявляє, що будівництво газопроводу вже завершено на 94% і «залишилося прокласти близько 120 кілометрів у водах Данії та трохи більше як 30 кілометрів у водах Німеччини».
- Якщо трубопровід добудують, Росія отримає можливість постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу — кілька мільярдів доларів на рік. У той же час, у Кремлі запевняють, що Росія не має наміру відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску газопроводу.
- У Держдепі США в лютому заявили, що через загрозу санкцій понад 15 компаній уже вийшли з проєкту. 25 лютого проєкт залишила французька AXA — одна з найбільших страхових компаній у світі.
- 21 травня США ввели санкції проти трьох компаній і 13 суден, які будують «Північний потік — 2», але не проти компанії Nord Stream 2. ЗМІ писали, що США не будуть їх запроваджувати, щоб не зіпсувати відносини з Німеччиною. За день до цього Держдеп США передав Конгресу перелік учасників будівництва «Північного потоку — 2», які потраплять під санкції: там була компанія Nord Stream 2 AG, але для неї зробили виняток, мотивований «інтересами нацбезпеки».