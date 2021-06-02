Бывшая заместитель главы МИД Зеркаль обвинила экс-спецпредставителя США Волкера в лоббировании «Северного потока—2». тот отрицает

Бывшая заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль обвинила экс-спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера в лоббировании строительства российского газопровода «Северный поток—2». Тот отрицает и уверяет, что является противником этого проекта.

Соответствующее заявление Зеркаль сделала в интервью «Европейской правде».

Она рассказывала о том, что в США работают российские лоббисты, которые стремятся добиться отказа Штатов от санкций и достройки газопровода. В то же время со стороны Украины также работали соответствующие лоббисты, которые убеждали американских политиков о необходимости вводить еще более жесткие санкции против «Северного потока—2». Зеркаль сообщила, что сам Волкер работает на лоббистскую компанию, которой платит Россия.

«Все увидели, что он работает на лоббистскую компанию, которая представляет интересы «Северного потока—2». И задались вопросом: «А что он делал в Украине? А не приезжал ли он уговаривать нас отказаться от борьбы против «Северного потока—2»?» — отметила она.

В то же время сам Волкер отрицает все. Он заявил, что удивлен такими заявлениями, ведь всегда был противником достройки «Северного потока—2».

«Мое отношение к «Северному потоку» хорошо известно и имеет достаточно подтверждений: я являюсь противником этого проекта. Я говорил об этом в интервью, об этом говорится в письменных документах и т.д.», — заверил он.

Но Волкер признал, что действительно работает на компанию, которая была нанята россиянами для лоббирования газопровода.

«Компания Nord Stream-2 действительно наняла для представительства ее интересов в Вашингтоне компанию BGR group, где я работаю старшим советником, но я к этой деятельности не приобщен, что можно проверить — вы знаете, что в США есть строгие правила регистрации лоббистской деятельности», — подчеркнул американский дипломат.