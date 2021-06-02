Нардеп Железняк назвав розмір статків та інші критерії, за якими особу визнаватимуть олігархом

Народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк, аналізуючи законопроєкт Зеленського про деолігархізацію, назвав критерії для визнання людини олігархом, зокрема який розмір статків вона повинна мати. Про це політик написав у своєму Telegram-каналі. «Вам треба відповідати 3 із 4 критеріїв: бере участь у політичному житті; має значний вплив на засоби масової інформації; є кінцевим бенефіціарним власником монополії; підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2,27 мільярда гривень)», — повідомив він.

Також нардеп пояснив, що під поняттям «участь у політичному житті» мається на увазі, що людина обіймає посаду президента, голови Верховної Ради, премʼєр-міністра, міністра, їхніх заступників чи народного депутата тощо, також це може бути посада в керівних органах політичної партії. Під цей критерій підпадають і люди, які фінансували діяльність політичної партії, політичну агітацію або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами. За словами Железняка, щоб відповідати критерію «має значний вплив на ЗМІ», людина повинна бути бенефіціаром та/або контролером засобу (засобів) масової інформації.