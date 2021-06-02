Нардеп Железняк назвал размер состояния и другие критерии, по которым человека будут признавать олигархом

Народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк, анализируя законопроект президента Зеленского о деолигархизации, назвал критерии для признания человека олигархом, в частности какой размер состояния у него должен быть. Об этом политик написал в своем Telegram-канале. «Вам надо соответствовать 3 из 4 критериев: участвует в политической жизни; может влиять на средства массовой информации; является конечным бенефициарным владельцем монополии; подтвержденная стоимость активов человека превышает один миллион прожиточных минимумов (это 2,27 миллиарда гривен)», — сообщил он.

Также нардеп пояснил, что под понятием «участие в политической жизни» подразумевается, что человек занимает пост президента, главы Верховной Рады, премьер-министра, министра, его заместителей или народного депутата и так далее, также это может быть должность в руководящих органах политической партии. Под этот критерий подпадают и те, кто финансировал деятельность политической партии, политическую агитацию или проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями. По словам Железняка, чтобы соответствовать критерию «имеет значительное влияние на СМИ», человек должен быть бенефициаром и/или контролером средства (средств) массовой информации.