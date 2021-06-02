«Санкції ЄС і США вже не працюють — Росія звикла з цим жити». Зеленський пропонує запровадити новий формат тиску на РФ

Президент України Володимир Зеленський запропонував створити новий формат санкційної політики щодо Росії.

Про це він заявив 2 червня на зустрічі з делегацією Конгресу США (сенатори Джин Шахін, Роберт Портман, Крістофер Мерфі, їхні радники та тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін).

«Нинішні санкції з боку ЄС і США сьогодні вже не працюють — Росія звикла з цим жити, забираючи при цьому інші території та загрожуючи Європі. Увесь цивілізований світ не може цього дозволяти. Тому я вважаю, що треба не просто тиснути, а вибудувати новий формат санкційної політики», — сказав Зеленський та наголосив на важливості продовжувати політику санкцій щодо РФ, допоки вона не припинить агресивні дії.