Глава Європарламенту закликав посилити санкції проти Росії. У Держдумі заявили про «русофобію і антиросійську істерію»

Глава Європейського парламенту Девід Сассолі, якому Росія у квітні заборонила в’їзд, закликав посилити санкції проти російських посадовців.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Berliner Morgenpost.

«Нам необхідно посилити санкції проти російських посадовців, а також встановити більш тісні контакти з населенням і громадянським суспільством, підтримувати російських дисидентів, неурядові організації та незалежні ЗМІ», — сказав він.

На думку Сассолі, відносини Євросоюзу з Росією «дуже напружені» на тлі отруєння та ув’язнення російського опозиціонера Олексія Навального, а також конфлікту на сході України.

Водночас голова Європарламенту запевнив, що Захід продовжить підтримувати увагу до справи з примусовою посадкою літака в Мінську і тиснути на білоруську владу. Сассолі висловив сподівання, що ці дії призведуть до звільнення Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги.