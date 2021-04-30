Росія у відповідь на санкції ЄС заборонила вʼїзд главі Європарламенту

Росія ввела санкції проти восьми європейських високопосадовців — їм заборонять вʼїзд на територію Росії. До списку, зокрема, потрапив глава Європейського парламенту Девід Сассолі.
Про це повідомили у пресслужбі російського Міністерства закордонних справ.
До списку, крім Сассолі, також увійшли:
- Іварс Аболішин, голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ;
- Маріс Балтіниш, директор Центру державної мови Латвії;
- Жак Мер, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи;
- Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліну;
- Оса Скотт, голова лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Швеції;
- Ільмар Томуск, голова мовного департаменту Естонії;
- Віра Юрова, заступник голови Єврокомісії з питань цінностей і транспарентності.
У МЗС уточнили, що санкції ввели у відповідь на дії ЄС, який запровадив обмежувальні заходи стосовно шести росіян 2 і 22 березня цього року.
«Подібні дії Євросоюзу не залишають сумнівів, що їхня справжня мета — будь-якою ціною стримати розвиток нашої країни», — вважають у російському відомстві.
На думку МЗС, Євросоюз робить такі кроки «відкрито та навмисно», з відома і «при заохоченні» США, які «не приховують зацікавленості в повторному перетворенні Європи на арену гострої геополітичної конфронтації».
- Євросоюз ввів санкції проти Росії у відповідь на арешт російського опозиціонера Олексія Навального. Під санкціями, зокрема, опинилися всі очільники силових відомств Росії.
- Раніше голова дипломатії ЄС заявив, що Росія вибрала «авторитарний шлях» і діалог з нею зайшов у глухий кут.
- Зазначимо, 15 квітня США теж оголосили про запровадження нових санкцій проти російських компаній та осіб і про висилку зі США 10 дипломатів. Санкції стосуються кібератак на американські установи, окупації Криму та втручання у вибори у США. В МЗС Росії це назвали «деградацією двосторонніх взаємин» і погрожували розплатою.