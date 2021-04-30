Россия в ответ на санкции ЕС запретила въезд главе Европарламента

Россия ввела санкции против восьми европейских чиновников — им запретят въезд на территорию России. В список попал и глава Европейского парламента Дэвид Сассоли.
Об этом сообщили в пресс-службе российского Министерства иностранных дел.
В список, кроме Сассоли, также вошли:
- Иварс Аболишин, председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ;
- Марис Балтиныш, директор Центра государственного языка Латвии;
- Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
- Йорг Раупах, руководитель прокуратуры Берлина;
- Оса Скотт, глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции;
- Ильмар Томуск, председатель языкового департамента Эстонии;
- Вера Юрова, заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности.
В МИД уточнили, что санкции — это ответ на действия ЕС, который ввел ограничительные меры в отношении шести россиян 2 и 22 марта этого года.
«Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их настоящая цель — любой ценой сдержать развитие нашей страны», — считают в российском ведомстве.
По мнению МИД, Евросоюз делает такие шаги «открыто и намеренно», с ведома и «при поощрении» США, «не скрывающих заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации».
- Евросоюз ввел санкции против России в ответ на арест российского оппозиционера Алексея Навального. Под санкциями, в частности, оказались все руководители силовых ведомств России.
- Ранее глава дипломатии ЕС заявил, что Россия выбрала «авторитарный путь» и диалог с ней зашел в тупик.
- Отметим, 15 апреля США тоже объявили о введении новых санкций против российских компаний и лиц и о высылке из США 10 дипломатов. Санкции касаются кибератак на американские учреждения, оккупации Крыма и вмешательства в выборы в США. В МИД России это назвали «деградацией двусторонних отношений» и угрожали расплатой.