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Россия в ответ на санкции ЕС запретила въезд главе Европарламента

Автор:
Виктория Мартынюк
Дата:
Россия в ответ на санкции ЕС запретила въезд главе Европарламента

International Journalism Festival / Flickr

Россия ввела санкции против восьми европейских чиновников — им запретят въезд на территорию России. В список попал и глава Европейского парламента Дэвид Сассоли.

Об этом сообщили в пресс-службе российского Министерства иностранных дел.

В список, кроме Сассоли, также вошли:

  • Иварс Аболишин, председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ;
  • Марис Балтиныш, директор Центра государственного языка Латвии;
  • Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
  • Йорг Раупах, руководитель прокуратуры Берлина;
  • Оса Скотт, глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции;
  • Ильмар Томуск, председатель языкового департамента Эстонии;
  • Вера Юрова, заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности.

В МИД уточнили, что санкции — это ответ на действия ЕС, который ввел ограничительные меры в отношении шести россиян 2 и 22 марта этого года.

«Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их настоящая цель — любой ценой сдержать развитие нашей страны», — считают в российском ведомстве.

По мнению МИД, Евросоюз делает такие шаги «открыто и намеренно», с ведома и «при поощрении» США, «не скрывающих заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации».

  • Евросоюз ввел санкции против России в ответ на арест российского оппозиционера Алексея Навального. Под санкциями, в частности, оказались все руководители силовых ведомств России.
  • Ранее глава дипломатии ЕС заявил, что Россия выбрала «авторитарный путь» и диалог с ней зашел в тупик.
  • Отметим, 15 апреля США тоже объявили о введении новых санкций против российских компаний и лиц и о высылке из США 10 дипломатов. Санкции касаются кибератак на американские учреждения, оккупации Крыма и вмешательства в выборы в США. В МИД России это назвали «деградацией двусторонних отношений» и угрожали расплатой.