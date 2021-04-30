Россия в ответ на санкции ЕС запретила въезд главе Европарламента

Россия ввела санкции против восьми европейских чиновников — им запретят въезд на территорию России. В список попал и глава Европейского парламента Дэвид Сассоли.

Об этом сообщили в пресс-службе российского Министерства иностранных дел.

В список, кроме Сассоли, также вошли:

Иварс Аболишин, председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ;

Марис Балтиныш, директор Центра государственного языка Латвии;

Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Йорг Раупах, руководитель прокуратуры Берлина;

Оса Скотт, глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции;

Ильмар Томуск, председатель языкового департамента Эстонии;

Вера Юрова, заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности.

В МИД уточнили, что санкции — это ответ на действия ЕС, который ввел ограничительные меры в отношении шести россиян 2 и 22 марта этого года.

«Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их настоящая цель — любой ценой сдержать развитие нашей страны», — считают в российском ведомстве.

По мнению МИД, Евросоюз делает такие шаги «открыто и намеренно», с ведома и «при поощрении» США, «не скрывающих заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации».