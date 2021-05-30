Глава Европарламента призвал ужесточить санкции против России. В Госдуме заявили о «русофобии и антироссийской истерии»

Глава Европейского парламента Дэвид Сассоли, которому Россия в апреле запретила въезд, призвал ужесточить санкции против российских чиновников.
Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Berliner Morgenpost.
«Нам необходимо усилить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом, поддерживать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ», — сказал он.
По мнению Сассоли, отношения Евросоюза и России «очень напряженные» на фоне отравления и заключения российского оппозиционера Алексея Навального, а также конфликта на востоке Украины.
В то же время глава Европарламента заверил, что Запад продолжит поддерживать внимание к делу с принудительной посадкой самолета в Минске и давить на беларусские власти. Сассоли выразил надежду, что эти действия приведут к освобождению Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.
На заявление Сассоли уже отреагировали в России. В частности, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал предложение главы Европарламента об ужесточении санкций «вмешательством в дела РФ» и проявлением «русофобии».
«Европарламент продолжает линию на вмешательство в дела российского государства. Это еще одно заявление в том же ключе. Русофобия и антироссийская истерия стали визитной карточкой европарламентариев», — сказал он, цитирует ТАСС.
Кроме этого, Слуцкий заявил, что «ни о каком конструктиве говорить не приходится» и «адекватности на российском направлении не наблюдается уже достаточно длительный период».
«Стоит напомнить, что в функции и компетенцию Европарламента не входит вопрос санкционной политики, а все его громкие резолюции носят лишь рекомендательный характер», — добавил российский депутат.
- В марте Евросоюз ввел санкции против России в ответ на арест российского оппозиционера Алексея Навального. Под санкциями, в частности, оказались все руководители силовых ведомств России.
- После этого Россия ввела санкции против восьми европейских чиновников — им запретят въезд на территорию России. В список попал глава Европейского парламента Дэвид Сассоли.
- Ранее глава дипломатии ЕС заявил, что Россия выбрала «авторитарный путь» и диалог с ней зашел в тупик.