Глава Европарламента призвал ужесточить санкции против России. В Госдуме заявили о «русофобии и антироссийской истерии»

Глава Европейского парламента Дэвид Сассоли, которому Россия в апреле запретила въезд, призвал ужесточить санкции против российских чиновников.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Berliner Morgenpost.

«Нам необходимо усилить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом, поддерживать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ», — сказал он.

По мнению Сассоли, отношения Евросоюза и России «очень напряженные» на фоне отравления и заключения российского оппозиционера Алексея Навального, а также конфликта на востоке Украины.

В то же время глава Европарламента заверил, что Запад продолжит поддерживать внимание к делу с принудительной посадкой самолета в Минске и давить на беларусские власти. Сассоли выразил надежду, что эти действия приведут к освобождению Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.