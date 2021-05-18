Головнокомандувач ЗСУ Хомчак: Росія продовжує тримати 80 тисяч військових на кордоні з Україною

Росія продовжує утримувати близько 80 тисяч особового складу та значну кількість озброєння і військової техніки біля різних ділянок кордону з Україною.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак на засіданні засіданні Військового комітету НАТО у Брюсселі.

Росія також продовжує перебувати в Азово-Чорноморському регіоні — там залишаються її кораблі та катери.

«За нашими оцінками, згадане дозволяє Росії швидко наростити наступальні спроможності своїх збройних сил для дій проти України», — заявив Хомчак.