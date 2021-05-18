Главнокомандующий ВСУ Хомчак: Россия продолжает держать 80 тысяч военных на границе с Украиной

Россия по-прежнему держит около 80 тысяч личного состава и значительное количество вооружения и военной техники у различных участков границы с Украиной.
Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак на заседании заседании Военного комитета НАТО в Брюсселе.
Россия продолжает находиться в Азово-Черноморском регионе — там остаются ее корабли и катера.
«По нашим оценкам, упомянутое позволяет России быстро нарастить наступательные способности своих вооруженных сил для действий против Украины», — заявил Хомчак.
Украинское военное руководство не исключает, что для усиления политического и военного давления на Украину Россия также может использовать территорию и инфраструктуру других государств. Так, например, потенциальную угрозу представляют военные учения России и Беларуси «Запад—2021», запланированные на сентябрь.
- С конца марта над Украиной нависла угроза вторжения российских войск. Возле границы Украины и в оккупированном Крыму РФ сконцентрировала около 150 тысяч военных и тяжелое вооружение.
- 22 апреля министр обороны России заявил, что войска начинают возвращаться на постоянное место дислокации, но в Черном море остались десантные корабли, а в лагере возле Воронежа до сих пор стоит техника.