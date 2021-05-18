Главнокомандующий ВСУ Хомчак: Россия продолжает держать 80 тысяч военных на границе с Украиной

Россия по-прежнему держит около 80 тысяч личного состава и значительное количество вооружения и военной техники у различных участков границы с Украиной.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак на заседании заседании Военного комитета НАТО в Брюсселе.

Россия продолжает находиться в Азово-Черноморском регионе — там остаются ее корабли и катера.

«По нашим оценкам, упомянутое позволяет России быстро нарастить наступательные способности своих вооруженных сил для действий против Украины», — заявил Хомчак.