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Главнокомандующий ВСУ Хомчак: Россия продолжает держать 80 тысяч военных на границе с Украиной

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
Главнокомандующий ВСУ Хомчак: Россия продолжает держать 80 тысяч военных на границе с Украиной

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Россия по-прежнему держит около 80 тысяч личного состава и значительное количество вооружения и военной техники у различных участков границы с Украиной.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак на заседании заседании Военного комитета НАТО в Брюсселе.

Россия продолжает находиться в Азово-Черноморском регионе — там остаются ее корабли и катера.

«По нашим оценкам, упомянутое позволяет России быстро нарастить наступательные способности своих вооруженных сил для действий против Украины», — заявил Хомчак.

Украинское военное руководство не исключает, что для усиления политического и военного давления на Украину Россия также может использовать территорию и инфраструктуру других государств. Так, например, потенциальную угрозу представляют военные учения России и Беларуси «Запад—2021», запланированные на сентябрь.