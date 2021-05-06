The New York Times: Вдоль украинской границы еще остается 80 тысяч российских военных

Россия вывела лишь несколько тысяч военнослужащих от границы с Украиной — на ее различных участках остается еще примерно 80 тысяч военных. Это до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

Об этом говорится в материале The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена.

Российские военные действительно приказали некоторым подразделениям вернуться в свои казармы до 1 мая — и они действительно отошли от границы. Но многие подразделения оставили свои грузовики и бронетехнику, как сигнал о том, что они могут вернуться, если президент России Владимир Путин решит развернуть их снова.