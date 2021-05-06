The New York Times: Вдоль украинской границы еще остается 80 тысяч российских военных

Россия вывела лишь несколько тысяч военнослужащих от границы с Украиной — на ее различных участках остается еще примерно 80 тысяч военных. Это до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.
Об этом говорится в материале The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена.
Российские военные действительно приказали некоторым подразделениям вернуться в свои казармы до 1 мая — и они действительно отошли от границы. Но многие подразделения оставили свои грузовики и бронетехнику, как сигнал о том, что они могут вернуться, если президент России Владимир Путин решит развернуть их снова.
Представители администрации Байдена заявили, что они воспринимают постоянное присутствие войск на границе с Украиной как сигнал Путина о том, что он может сравниться — и фактически превзойти — по количеству военнослужащих, участвующих в учениях США и НАТО в Европе. Речь идет о учениях под руководством США Defender — в них принимают участие 28 тысяч военных из Соединенных Штатов и европейских союзников.
Военные аналитики отмечают, что развертывание войск Путина явно предназначалось для того, чтобы быть видимым, это как попытка поиграть мускулами и часть стандартной процедуры Кремля, особенно в начале каденции нового американского президента. По словам официальных лиц, Путин вполне может искать способы проверить решимость Байдена, но опасность заключается в том, что любое наращивание военной мощи может выйти из-под контроля или спровоцировать более глубокий кризис.
Американские чиновники отметили, что остаются неуверенными в том, какие именно цели у Путина.
- С конца марта над Украиной нависла угроза вторжения российских войск. Возле границы Украины и в оккупированном Крыму РФ сконцентрировала около 150 тысяч военных и тяжелое вооружение.
- 22 апреля министр обороны России заявил, что войска начинают возвращаться на постоянное место дислокации, но в Черном море остались десантные корабли, а в лагере возле Воронежа до сих пор стоит техника.