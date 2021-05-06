The New York Times: Вздовж українського кордону ще залишається 80 тисяч російських військових

Росія вивела лише кілька тисяч військовослужбовців з кордону з Україною — на його різних ділянках залишається ще приблизно 80 тисяч військових. Це досі є найбільшою кількістю сил, яку Росія накопичила там з моменту анексії Криму у 2014 році.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times з посиланням на високопоставлених чиновників адміністрації президента США Джо Байдена.

Російські військові дійсно наказали деяким підрозділам повернутися в свої казарми до 1 травня — і вони дійсно відійшли від кордону. Але багато підрозділів залишили свої вантажівки і бронетехніку, як сигнал про те, що вони можуть повернутися, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить розгорнути їх знову.