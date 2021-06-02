«Санкции ЕС и США уже не работают — Россия привыкла с этим жить». Зеленский предлагает ввести новый формат давления на РФ

Президент Украины Владимир Зеленский предложил разработать новый формат санкционной политики в отношении России.

Об этом он заявил 2 июня на встрече с делегацией Конгресса США (сенаторы Джин Шахин, Роберт Портман, Кристофер Мерфи, их советники и временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин).

«Нынешние санкции со стороны ЕС и США сегодня уже не работают — Россия привыкла с этим жить, забирая при этом другие территории и угрожая Европе. Весь цивилизованный мир не может этого позволять. Поэтому я считаю, что надо не просто давить, а выстроить новый формат санкционной политики», — сказал Зеленский и подчеркнул важность продолжения политики санкций в отношении РФ, пока она не прекратит агрессивные действия.