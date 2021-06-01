Зеркаль: США поставили «на паузу» санкції щодо «Північного потоку — 2», але можуть їх поновити в будь-який момент

США можуть поновити санкції щодо «Північного потоку — 2», які є єдиним інструментом, здатним зупинити будівництво газопроводу.

Про це ексзаступниця міністра закордонних справ України, радниця глави Міненерго Олена Зеркаль заявила у відеоінтерв’ю «Європейській правді».

«Я думаю, що вони [США] санкції не викреслили. Зняли санкції тимчасово як можливість застосування до консорціуму Nord Stream 2 AG та до голови цього консорціуму. Поставили на паузу... Це не означає, що їх не можна поновити в будь-який момент», — сказала вона.

За словами Зеркаль, Німеччина не має інструментів для запровадження мораторію на «Північний потік — 2».