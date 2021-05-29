«Нафтогаз» закликав владу не допустити скасування санкцій США щодо «Північного потоку — 2»

НАК «Нафтогаз України» виступив проти скасування американських санкцій щодо «Північного потоку — 2».
Про це йдеться у заяві компанії, поширеній на її офіційному сайті.
«Ризики відмови від санкцій з боку нової адміністрації були зрозумілі. Очікувано, що нова адміністрація США шукатиме певні компроміси з Німеччиною, оскільки для них Німеччина є важливим партнером по НАТО. Своєю чергою Німеччина, принаймні до виборів восени, намагатиметься якомога швидше закінчити будівництво «Північного потоку — 2» і тиснутиме на США», — заявив голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко.
Водночас він розкритикував діяльність своїх попередників, які, на його думку, мали «грати на випередження», бо цей ризик був очевидним.
«Нафтогаз» звернувся до органів державної влади, громадських діячів та експертної спільноти із закликом негайно виступити з публічною ініціативою і не допустити скасування санкцій США із проєкту «Північний потік — 2».
- Компанія Nord Stream 2 AG заявляє, що будівництво газопроводу вже завершено на 94% і «залишилося прокласти близько 120 кілометрів у водах Данії та трохи понад 30 кілометрів у водах Німеччини».
- Подальшому будівництву російського морського трубопроводу «Північний потік — 2» заважають санкції США. Якщо трубопровід добудують, Росія отримає можливість постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу — кілька мільярдів доларів на рік.
- У Держдепі США в лютому заявили, що через загрозу санкцій понад 15 компаній уже вийшли з проєкту. 25 лютого проєкт залишила французька AXA — одна з найбільших світових страхових компаній.
- 21 травня США ввели санкції проти трьох компаній і 13 суден, які будують «Північний потік — 2», але не проти компанії Nord Stream 2. ЗМІ писали, що США не будуть їх запроваджувати, щоб не зіпсувати відносини з Німеччиною. За день до цього Держдеп США передав Конгресу перелік учасників будівництва «Північного потоку — 2», які потраплять під санкції: там була компанія Nord Stream 2 AG, але для неї зробили виняток, мотивований «інтересами національної безпеки».