«Нафтогаз» закликав владу не допустити скасування санкцій США щодо «Північного потоку — 2»

«Ризики відмови від санкцій з боку нової адміністрації були зрозумілі. Очікувано, що нова адміністрація США шукатиме певні компроміси з Німеччиною, оскільки для них Німеччина є важливим партнером по НАТО. Своєю чергою Німеччина, принаймні до виборів восени, намагатиметься якомога швидше закінчити будівництво «Північного потоку — 2» і тиснутиме на США», — заявив голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

Про це йдеться у заяві компанії, поширеній на її офіційному сайті.

Водночас він розкритикував діяльність своїх попередників, які, на його думку, мали «грати на випередження», бо цей ризик був очевидним.

«Нафтогаз» звернувся до органів державної влади, громадських діячів та експертної спільноти із закликом негайно виступити з публічною ініціативою і не допустити скасування санкцій США із проєкту «Північний потік — 2».