Зеркаль після звільнення з «Нафтогазу» стала радницею міністра енергетики

Колишня радниця голови правління «Нафтогазу» Олена Зеркаль перейшла на роботу в Міністерство енергетики.

Про це повідомляється у Facebook відомства.

Там опублікували новину про те, що 1 червня міністр енергетики Герман Галущенко провів зустріч з єврокомісаром Кадрі Сімсон, під час якої вони обговорили виконання Меморандуму про взаєморозуміння щодо стратегічного енергетичного партнерства між Україною та ЄС і Угоду про асоціацію.

«Сторони приділили увагу питанню газопроводу «Північний потік — 2». Єврокомісар Кадрі Сімсон підтвердила, що позиція європейської сторони є незмінною в цьому питанні: «Північний потік — 2» не виконує функцію диверсифікації постачання газу, ЄС не підтримує реалізацію цього проєкту», — зазначили в Міненергетики.

Там також повідомили, що на зустрічі, крім міністра, були присутні його заступник Ярослав Демченков та його радниця Олена Зеркаль. До цього Зеркаль не повідомляла, що йде працювати в Міністерство енергетики.