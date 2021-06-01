Зеркаль после ухода из «Нафтогаза» стала советницей министра энергетики

Бывшая советница председателя правления «Нафтогаза» Елена Зеркаль перешла на работу в Министерство энергетики.
Об этом сообщается в Facebook ведомства.
Там опубликовали новость о том, что 1 июня министр энергетики Герман Галущенко провел встречу с еврокомиссаром Кадри Симсон, на которой они обсудили выполнение Меморандума о взаимопонимании по стратегическому энергетическому партнерству между Украиной и ЕС и Соглашение об ассоциации.
«Стороны уделили внимание вопросу газопровода «Северный поток — 2». Еврокомиссар Кадри Симсон подтвердила, что позиция европейской стороны по этому вопросу неизменна: «Северный поток — 2» не выполняет функцию диверсификации поставок газа, ЕС не поддерживает реализацию этого проекта», — отметили в Минэнергетики.
Там также сообщили, что на встрече, кроме министра, присутствовали его заместитель Ярослав Демченков и советник Елена Зеркаль. До этого Зеркаль не сообщала, что идет работать в Министерство энергетики.
- 26 мая стало известно, что советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Лана Зеркаль ушла из госкомпании после увольнения Андрея Коболева и назначения главой компании Юрия Витренко.