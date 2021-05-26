Экс-замминистра иностранных дел Зеркаль ушла из «Нафтогаза»

Советник главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Лана Зеркаль ушла из госкомпании после увольнения Андрея Коболева и назначения главой компании Юрия Витренко.

Об этом сообщает «НВ Бизнес».

«Трудовая книжка уже у меня на руках», — сказала Зеркаль. Она пришла в НАК в мае прошлого года. Зеркаль возглавила организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных дел «Нафтогаза» в спорах с «Газпромом» и в делах против России.

«Текущая ситуация с «Северным потоком — 2» крайне непростая. Много лет «Нафтогаз» объединял всех, кто был готов отстаивать интересы Украины в этом вопросе. Это позволило получить отсрочку запуска «Северного потока — 2» более чем на год и сохранило Украине почти $3 миллиарда дохода от газотранспортной системы. Я искренне верю, что окно возможностей для Украины еще не закрылось. При объединении усилий всех международных союзников и активном включении президента Украина может в определенной степени снизить свои потенциальные потери. Но для этого нужна активная и скоординированная работа всех, кому важна независимая и развивающаяся европейским путем Украина», — сказала Зеркаль.