Экс-замминистра иностранных дел Зеркаль ушла из «Нафтогаза»

Советник главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Лана Зеркаль ушла из госкомпании после увольнения Андрея Коболева и назначения главой компании Юрия Витренко.
Об этом сообщает «НВ Бизнес».
«Трудовая книжка уже у меня на руках», — сказала Зеркаль. Она пришла в НАК в мае прошлого года. Зеркаль возглавила организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных дел «Нафтогаза» в спорах с «Газпромом» и в делах против России.
«Текущая ситуация с «Северным потоком — 2» крайне непростая. Много лет «Нафтогаз» объединял всех, кто был готов отстаивать интересы Украины в этом вопросе. Это позволило получить отсрочку запуска «Северного потока — 2» более чем на год и сохранило Украине почти $3 миллиарда дохода от газотранспортной системы. Я искренне верю, что окно возможностей для Украины еще не закрылось. При объединении усилий всех международных союзников и активном включении президента Украина может в определенной степени снизить свои потенциальные потери. Но для этого нужна активная и скоординированная работа всех, кому важна независимая и развивающаяся европейским путем Украина», — сказала Зеркаль.
- Правительство 28 апреля уволило главу «Нафтогаза» Андрея Коболева и наблюдательный совет. До избрания нового состава правления его функции должен выполнять действующий состав, но он подал в отставку. Причиной отставки главы и наблюдательного совета «Нафтогаза» правительство назвало их неудовлетворительную работу. В 2020 году компания не получила прибыли, наоборот — понесла убытки.
- Новым руководителем компании сроком на один год назначен Юрий Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.
- Госдепартамент США, а также страны «Большой семерки» отреагировали на увольнение Коболева, отметив необходимость уважения к корпоративному управлению.