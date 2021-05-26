Ексзаступниця міністра закордонних справ Зеркаль пішла з «Нафтогазу»

Радниця голови правління НАК «Нафтогаз України» Лана Зеркаль пішла з держкомпанії після звільнення Андрія Коболєва і призначення головою компанії Юрія Вітренка.

Про це повідомляє «НВ Бізнес».

«Трудова книжка вже у мене на руках», — сказала Зеркаль. Вона прийшла в НАК у травні минулого року. Зеркаль очолила організацію роботи і супровід міжнародних арбітражів та іноземних судових і виконавчих справ «Нафтогазу» в суперечках з «Газпромом» і в справах проти Російської Федерації.

«Поточна ситуація навколо «Північного потоку—2» вкрай непроста. Багато років Нафтогаз обʼєднував всіх, хто був готовий відстоювати інтереси України в цьому питанні. Це дозволило отримати відстрочку запуску «Північного потоку—2» більш ніж на рік і зберегло Україні майже $3 млрд доходу від газотранспортної системи. Я щиро вірю, що зараз вікно можливостей для України ще не закрито. При обʼєднанні зусиль всіх міжнародних союзників і активне включення президента, Україна може певною мірою знизити свої потенційні втрати. Але для цього важлива активна і скоординована робота всіх, кому важлива незалежна і розвивається Європейським шляхом Україна», — сказала Зеркаль.