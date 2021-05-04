Экс-глава «Нафтогаза» Коболев считает, что его уволили из-за отказа передать в бюджет $2 млрд

Бывший глава «Нафтогаза» Андрей Коболев связывает свое увольнение с отказом передать в бюджет 2 миллиарда долларов, которые были накоплены на счетах компании.

Об этом он рассказал в интервью Интерфаксу.

«Мы понимаем, что они рассчитывали на наши деньги — на 10 млрд грн. Наш план был заместить дивиденды тем или иным платежом (технологию можно обсуждать — от ОВГЗ до «авансирования дивидендов») в сумме 32 млрд грн. ...Это план, который я коммуницировал премьер-министру и президенту, они об этом знают», — сказал Коболев.

Он также подчеркнул, что правительству заранее было сообщено о том, что компания терпит убытки, поскольку «Нафтогаз» неоднократно сообщал о проблемах неплатежей газсбытов и необходимости сформировать резервы по этой дебиторской задолженности.

Также Коболев отметил, что на счетах компании было два миллиарда долларов, а в подземных хранилищах — семь миллиардов кубометров газа. Это все подтверждает финансовую стабильность компании.

«Таким образом, финансовым планом, который нам, к сожалению, не утвердили на этот год, мы собирались обеспечить безопасность прохождения следующей зимы, обеспечить все инвестиции в добычу и передать в дополнение ко всем стандартным налоговым платежам еще 32 млрд грн», — заявил он.