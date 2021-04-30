Увольнение руководства «Нафтогаза»: ЕС призывает Украину следовать стандартам корпоративного управления

Европейский Союз присоединился к международному беспокойству из-за смены руководства «Нафтогаза Украины».

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Увольнение Андрея Коболева и правления компании не соответствует уставу компании, считает Петер Стано, представитель верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Он призвал руководство Украины к тому, чтобы «управленческие решения относительно предприятий в государственной собственности принимались в полном соответствии с основополагающими принципами признанных стандартов корпоративного управления».