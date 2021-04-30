Звільнення керівництва «Нафтогазу»: ЄС закликає Україну керуватися стандартами корпоративного управління

Європейський Союз приєднався до міжнародного занепокоєння через зміну керівництва «Нафтогазу України».

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Звільнення Андрія Коболєва та правління компанії не відповідає статуту компанії, вважає Петер Стано, речник верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

Він закликав керівництво України «забезпечити, щоб управлінські рішення щодо підприємств у державній власності ухвалювалися в повній відповідності із засадничими принципами визнаних стандартів корпоративного управління».