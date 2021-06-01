«Вирішуватиме прокурор»: Венедіктова прокоментувала, чи буде оскаржено рішення суду у справі Стерненка

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що рішення про подання касації на ухвалу Апеляційного суду Одеси у справі активіста Сергія Стерненка ухвалюватиме прокурор.

Про це вона розповіла у коментарі Інтерфаксу.

«Я вважаю, що нам усім потрібно виходити з позиції, що прокурор — незалежний учасник кримінального процесу, як він або вона вирішить, так і буде. Впливати думкою на конкретний процес я не можу, це питання вирішить прокурор у справі», — пояснила Венедіктова.

Вона зазначила, що не може давати юридичну оцінку справи. На її думку, відбувся «звичайний кримінальний процес».